Працювала на ворога через «зв'язкового» з УПЦ (МП): на Донеччині затримали агентку фсб

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну зрадницю, яка коригувала удари рф по Силах оборони на Донеччині.

За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.

Інформацію своїм кураторам жінка передавала через «зв'язкового», колишнього настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення рф виїхав до країни-агресора та почав працювати на фсб.

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Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до росії — продовжила тримати з ним контакт.

«Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до рф через країни Євросоюзу.

Там вона зустрічалась зі своїм „куратором“ від фсб — ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.

Під час зустрічі він провів з фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП)», — йдеться у повідомленні СБУ.

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Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожої поплічниці та затримали її у власному помешканні у селищі Красноторка.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні реальний термін ув’язнення отримав податківець, агент фсб, який коригував ракетно-артилерійські та дронові удари рф по Запоріжжю. Суд призначив зраднику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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