«Свою перемогу присвячую нашим воїнам»: рятувальник з Хмельниччини став чемпіоном світу

Рятувальник з Теофіполя, що на Хмельниччині, Микола Шалан став чемпіоном світу з гирьового спорту. Чемпіонат світу проходив у латвійському місті Резекне впродовж трьох днів, з 7 по 10 грудня. Українець боровся за першість разом із 210 спортсменами з 15 країн. У ваговій категорії до 95 кілограмів він став чемпіоном світу в поштовху двох гирь по 32 кілограми та ривку гирі 32 кілограми, виконавши норматив майстра спорту України. А ще у складі збірної команди України він виборов золоту нагороду в естафеті з поштовху гирь довгим циклом. Нагадаємо, що «ФАКТИ» повідомляли про смерть легендарного комбата «Біби», який захоплювався та мав значні здобутки у гирьовому виді спорту.

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До гирьового спорту Микола прийшов, коли навчався у Львові на рятувальника. До цього шукав себе в інших видах.

- Роботу у Службі порятунку обрав за покликом серця, — розповів «ФАКТАМ» старший лейтенант служби цивільного захисту Микола Шалан. — Ще змалечку з захопленням слухав історії про героїчних пожежників, які ліквідували наслідки на Чорнобильській АЕС, у той же час до школи постійно приходили рятувальники з місцевої пожежно-рятувальної частини і розповідали свої перемоги над вогнем та надзвичайними ситуаціями. Люди героїчної професії стали взірцем для подальшого мого життя. У ДСНС прийшов працювати у 2018 році. З 2022 року і дотепер працюю начальником караулу 36 Державної пожежно-рятувальної частини селища Теофіполь 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Робота складна психологічно та інколи й фізично. Але в мене чудовий колектив, де вже всі стали друзями, з такими, як кажуть, «у вогонь та воду» можна. Ніколи не дадуть впасти духом.

Микола Шалан

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— Коли почали займатись спортом? Які здобутки ще маєте в ньому?

- З 17 років займався спочатку атлетичною гімнастикою, а згодом, у студентські роки, повністю перейшов на гирьовий спорт. Я — багаторазовий чемпіон України серед юніорів, переможець Кубку України серед юніорів, чемпіон ДСНС України, чемпіон Європи та вже чемпіон світу гирьового спорту. Загалом же, протягом тижня віддаю спорту по кілька годин п’ять разів на тиждень. Активними були і тренування перед участю у Чемпіонаті світу. Акцент у тренуванні спільно з тренером Василем Михайлінчиком робили на класиці гирьового спорту — поштовх двох гирь та ривок однієї. Крім фізичної та моральної підготовки, додалася ще й психологічна витримка, а також емоційна підтримка люблячої дружини та батьків. І я щасливий, що мені вдалось стати чемпіоном світу й виконати норматив майстра спорту України.

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Свою перемогу я присвячую Збройним силам України! Цим сильним та мужнім хлопцям і дівчатам, вони стоять за нашу незалежність і дали мені можливість піднімати національний стяг вільної та незламної країни на змаганнях. Дякую їм від усього серця. Без морального та надійного тилу з боку коханої дружини Лесі та батьків, успіх від перемоги був би неповним.

На чемпіонаті світу у латвійському місті Резекне

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— Як спорт допомагає Вам під час служби?

- В оперативній роботі кожна секунда, кожна хвилина має колосальне значення для порятунку життя людей. Безумовно, моя фізична загартованість лише допомагає долати навантаження, які випадають під час несення служби. Впевнений, що фізичний розвиток є однією із найважливіших якостей рятувальника. Адже в кожну хвилину від рівня твоєї фізичної підготовки залежить чиєсь життя і здоров’я. Я загартований спортом, тому робота допомагає підтримувати себе у постійній формі.

Ба більше, у вільні від роботи хвилини до моїх тренувань долучаються і колеги. Не бажаю зупинятися на досягнутому. І вже спільно з тренером аналізуємо програми тренувань на покращення та удосконалення. Та найбільшою моєю мрією є перемога нашої держави у війні проти загарбників і, щоб у майбутньому ще безліч разів синьо-жовтий стяг майорів найвище у світових змаганнях.

Раніше повідомлялося, що на війні з російською нечистю загинув знаменитий український спортсмен, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту 38-річний Сергій Лисюк.

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