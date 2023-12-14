В другий четвер місяця, 14 грудня, починається період, який відкриває перед людьми з творчим потенціалом (а серед українців таких — більшість) нові можливості, певні астрологи.

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У цей період варто бути відкритими та ділитися всією теплотою та багатством душі з оточуючими. А також не соромитися виражати емоції і залишатися вірними собі — в цьому ключ до успішності всіх ваших починань, переконують фахівці.

Звичайно, сьогодні день краще почати з інтенсивного тренування.

Потім приділити час гігієнічним процедурам.

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Крім того, варто подумати про «сюрпризи», які можуть чекати на роботі.

І, звичайно, прислухатись до порад гуру астрології Анжели Перл, яка показує, яких висот може досягти «проста дівчина» з Миколаївщини, коли використовує підказки зірок.

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Овни

Анжела Перл впевнена, що сьогоднішній день обіцяє покращення справ для Овнів, особливо у сфері особистих стосунків. Можливо, вони виявлять позитивні зміни, але це не гарантує нових знайомств. Для нових зв'язків Овнам доведеться розлучитися зі старими. Можливо, раніше непомічені почуття до старих знайомих випливуть на поверхню. Крім того, сьогодні Овнів наче магнітом тягне до змін. Не бійтеся зробити крок у незвідане і відкрити для себе нові горизонти. У роботі ваша рішуча поведінка може призвести до приємних сюрпризів. В особистому житті будьте відкриті до нових знайомств — можливо, на вас чекає щось особливе.

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Тельці

На Тільців чекає активний день, який вимагає не тільки фізичних зусиль, а й розумової діяльності. Астролог радить не приймати все близько до серця, ставлячись до подій як до неминучого та тимчасового. Невелике задоволення важливе для відволікання від нав'язливих думок. Ваша працелюбність та відданість своїй роботі не залишаться непоміченими. Сьогодні — чудовий день для вираження ініціативи та пропозиції свіжих ідей. У відносинах з партнером виявите увагу та турботу — це зміцнить ваш зв'язок.

Близнюки

Представникам цього знаку загрожує складний вибір цього дня. Перш ніж приймати рішення, варто добре обміркувати ситуацію. Пошук допомоги у довірених людей може стати ключем до правильного вибору, який впливатиме на майбутнє Близнюків. Особисте життя обіцяє бути прекрасним, роблячи вечір незабутнім.

Раки

Ракам 14 грудня може принести неприємні моменти та критику. Важливо зберігати спокій та отримувати уроки із ситуацій. Обережність у споживанні алкоголю — запорука уникнення проблем. Зосередьтеся на своїх творчих прагненнях — сьогодні слушний момент для прояву своєї унікальності. Не бійтеся експериментувати та виходити за межі буденності. У коханні чекають приємні сюрпризи, тож будьте відкриті до романтики.

Леви

Головне завдання Львів — зберегти досягнуте. Не варто виявляти зайву активність, оскільки ініціатива може бути караною. Уникнення конфліктів допоможе уникнути негативних наслідків. День вимагає від вас терпіння та врівноваженості. Не піддавайтеся роздратуванню — спокій допоможе вам подолати будь-які труднощі. Зверніть увагу на своє здоров'я та приділіть увагу спокою. У відносинах з оточуючими виявите дипломатичність.

Діви

Сьогодні чудовий день для відновлення відносин із близькими. Присвятіть час спілкуванню з сім'єю та друзями, підтримайте їх та знайдіть спільні інтереси. Це також може призвести до нових можливостей для спільної діяльності. В той же час день не рекомендується витрачати гроші, але, якщо необхідно, варто робити це розумно, проконсультувавшись із досвідченими людьми. Завдання в особистому житті вимагають уваги, і холодність у стосунках може призвести до неприємних наслідків.

Терези

Для Терезів 14 грудня не найсприятливіший час для ризиків та активної діяльності. Майбутні заняття не виправдають покладених на них надій. Рекомендується утриматися від зайвої активності у роботі. Важливо також звернути увагу на оточуючих — серед них можуть ховатися ті, хто готовий підставити Терезів. Сьогодні будьте готові до несподіваних фінансових можливостей. Уважно зважте всі «за» та «проти» перед ухваленням важливих фінансових рішень. В особистих відносинах ви можете знайти нові способи зміцнення зв'язку з партнером.

Скорпіони

Хоча 14 грудня — і не вихідний день, Скорпіонам рекомендується провести його вдома. Не виключена неприємна зустріч, яка переверне вашу картину світу. Важливо пам'ятати, що ініціатива цього дня може стати порожнім звуком, ініціювати краще не варто — доля сама вирішить, як і що буде. Крім того, сьогоднішній день підніме вам безліч питань, які потребують вдумливого розгляду. Будьте готові до глибокого аналізу своїх цілей та прагнень. Можливо, ви знайдете нові шляхи для саморозвитку та особистого зростання. У відносинах виявите відкритість та щирість.

Стрільці

Для Стрільців 14 грудня обіцяє гармонію із самими собою та успіх у всіх починаннях. Проте уникнення конфліктів стає особливо важливим. Подаруйте увагу близьким, приготуйте їм сюрприз — це може бути не лише легкою фізичною працею, а й проявом уваги та турботи. Крім того, цей день подарує вам додаткову енергію та оптимізм. Використовуйте її для досягнення своїх цілей та втілення задуманих проектів. В особистому житті день сприятливий для того, щоб поділитись своїми почуттями з близькими.

Козероги

Для Козерогів відпочинок — це серйозне випробування, але іноді навіть варто дозволити собі розслабитися. Це допоможе взятися за майбутні відносини з новим ентузіазмом, передбачаючи нереальні перспективи. Тим не менш, час відпочинку буде обмежений, адже мають бути важливі перспективи. Крім того, сьогодні вам може знадобитися більше терпіння у ділових питаннях. Не поспішайте приймати важливі рішення — краще зачекайте на більш відповідний час. В особистих відносинах виявіть турботу та увагу до потреб партнера.

Водолії

Для Водоліїв варто займатися лише тим, у чому вони впевнені на 100%. Не варто братися за щось, що не під силу, щоб уникнути втрати настрою. Також важливо уникати обману, оскільки репутація може постраждати. До того ж день надасть вам можливість проявити свою креативність і оригінальність. Займіться тим, що приносить вам задоволення, і не бійтеся висловлювати свою індивідуальність. В особистому житті будьте відкриті до нестандартних ідей та підходів.

Риби



Все, що зроблять Риби 14 грудня, обіцяє бути успішним. Тому їхній настрій залишиться чудовим. Надаючи допомогу колегам, Риби не тільки підтримують приємний робочий клімат, а й можуть у майбутньому потребувати зворотної підтримки. Важливо утриматися від споживання спиртних напоїв. Крім того, сьогоднішній день принесе вам спокій та внутрішню гармонію. Використовуйте цей час для роздумів та саморефлексії. Це також сприятливий період для того, щоб зміцнити свої духовні практики. У відносинах виявите розуміння та терпіння.

Щодо погоди, то вона приготувала представникам всіх знаків Зодіаку не дуже приємні «сюрпризики»: очікуються дощі, сніг, налипання снігу, ожеледиця, розповіли фахівці Укргідрометцентру.

«Помірні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в південній частині переважно дощі. Вдень у північно-східних областях значні опади», — зазначають синоптики.

На дорогах, крім півдня країни, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7−12 м/с, у південних, центральних та північно-східних областях пориви 15−20 м/с.

Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вдень на Закарпатті та у центральних областях 3−8° тепла, у південній частині 8−13° тепла.



В той же час варто звернути увагу на ще один важливий момент: від сьогоднішнього дня залишається рівно два тижні до Нового року. І відомий київський мольфар Макс Гордєєв потурбувався про те, щоб попередити жінок, в яких кольорах його краще зустрічати (звичайно, сподіваємось, що по ворогу буде завдано дуже потужного удару, і він не буде заважати нам зустрічати Різдво та Новий рік)

А ще нагадаємо, що вже із завтрашнього дня життя трьох знаків Зодіаку почне казково змінюватися в кращу сторону — тому варто бути готовими до цього.

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