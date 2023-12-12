У другий вівторок місяця, 12 грудня, зорі будуть сприяти тому, що багато людей зможуть подолати будь-які труднощі, вважають астрологи.

Сьогодні рекомендується зайнятися справами, які раніше здавалися неперспективними — результати приємно здивують. Загалом день наповнений позитивом, у представників більшості знаків зодіаку буде висока працездатність, впевнені фахівці.

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Овен

Сприятливий, вдалий день для Овнів. Сьогодні можуть здійснитися ваші невеликі бажання або мрії. Можна планувати великі покупки або зробити інвестиції в цікавий проєкт. Однак не вірте всьому, що вам говорять: є шанс бути обдуреними або стати жертвою маніпуляторів.

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Телець

За можливості знайдіть собі заняття, яке вам до душі і викликає позитивні емоції. Складні або неприємні справи краще відкласти, оскільки сьогодні вам не вдасться домогтися в них прогресу. Зірки радять Тельцям частіше відпочивати, перемикати увагу і піднімати собі настрій.

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Близнюки

Сьогодні вам пощастить. 12 грудня можлива важлива зустріч, яка переверне ваше життя, або вам зроблять дуже вигідну ділову пропозицію. Не кидайте справи, якщо вони не виходять із першого разу, проявіть наполегливість і рішучість, і чудові результати не змусять на себе чекати.

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Рак

Приділіть увагу своїй родині, маленьким дітям. Також заняття побутовими питаннями, приготування обіду допоможуть Ракам емоційно розслабитися і відновити душевну рівновагу. Намагайтеся уникати сварок або напруги у спілкуванні, згладжуйте гострі кути, не псуйте собі настрій.



Лев

Активна позиція і спілкування сьогодні принесуть вам позитивні емоції. Проводьте більше часу в людних місцях, знайомтеся і проявляйте приязність до оточення. Хороший день, щоб пройтися магазинами, купити собі невеликий подарунок. Вечір проведіть із сім'єю.

Діва

День вдалий і плідний. Дівам сьогодні вдається все, за що вони беруться. Сміливо беріться до складного проєкту, який раніше відкладали. Також можна поговорити з начальством про підвищення або надбавку до зарплати. Рішення приймайте виважено, оцінюйте наслідки та ризики.

Терези

Зірки радять Терезам більше часу проводити в суспільстві, відвідувати різні місця й активно спілкуватися. 12 грудня вам забезпечені яскраві враження і цікаві знайомства. В особистих стосунках усе складається чудово, ваші почуття міцніють. Покупки будуть вдалими.

Скорпіон

Із самого ранку ви відчуватимете напади ліні, тому на важливих питаннях сконцентруватися досить складно. Зробіть кілька вправ, підбадьорте себе прогулянкою й ставайте до роботи. Виберіть найскладніше завдання і доведіть його до кінця: на кілька справ сьогодні вас не вистачить.

Стрілець

Більше розмовляйте з партнером, проявляйте увагу до його турбот і справ, зміцнюйте стосунки. Зірки рекомендують бути активнішими, зробити сюрприз своїй половинці, влаштувати романтичне побачення. Є ймовірність, що сьогодні Стрільці отримають привабливу пропозицію, яку варто прийняти.

Козоріг

Прислухайтеся до своєї інтуїції: вона сьогодні підкаже, якими справами варто займатися, а які краще скасувати зовсім. Контролюйте свої слова, не давайте необдуманих відповідей, щоб не потрапити в неприємну історію. Козорогам потрібно заручитися підтримкою впливових людей.

Водолій

Уважно поставтеся до витрат, не відкривайте свій гаманець зайвий раз. Зірки попереджають, що Водоліям скоро знадобиться велика сума, тому зараз потрібно починати економити. Приділіть більше уваги рідним і близьким, підтримайте їх, помиріться, якщо ви були у сварці. Виконайте обіцянки.

Риби

Почуття сьогодні будуть на першому місці. Проведіть більше часу зі своєю коханою людиною, відверто поговоріть, поділіться своїми переживаннями. Це допоможе повернути впевненість у своїх силах, підніме настрій. 12 грудня вдалий час для планування, постановки нових цілей.

Стосовно погоди — згідно з прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні очікується невеликий дощ, у східних областях — помірний мокрий сніг та дощ, на півдні країни — невеликий дощ.

У північних, східних та центральних областях ожеледь, на сході країни місцями налипання мокрого снігу, вночі та вранці у південній частині подекуди туман. На дорогах більшості областей місцями ожеледиця. Вітер південних напрямків, 5−10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних та центральних областях до 4° тепла, у південній частині 3−8° тепла.

На Київщині — невеликий мокрий сніг та дощ, вночі та вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5−10 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень 0−2° морозу (I рівень небезпечності).

В четвер очікується надходження циклону.

На щастя, більш-менш стабільною буде ситуація з магнітними бурями: суттєвих «вкидів» негативної сонячної енергії не відбудеться.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися тринадцять спалахів класу С та один спалах класу М1,41.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,41 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Втім, покращити своє життя можна за допомогою краплі меду та ритуалу від відомого мольфара.

Крім того, можна дізнатись важливу інформацію від карт Таро.

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