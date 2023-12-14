Не можу без них жити: блогерка розповіла про свій універсальний набір продуктів

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, яка прокоментувала роман колишнього чоловіка із моделлю та яка після пологів схудла на 32 кілограми, поділилась із фоловерами свого Instagram про те, які обов’язкові продукти має в своєму холодильнику.

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За словами Даші, яка постійно займається спортом й слідкує за харчуванням, в неї це універсальний набір, який є чи не в кожного українця.

«Не можу обійтись без яєць, м’яса або риби, молока, огірків або помідорів, веганського солоного масла та сиру», — відповіла Квіткова на питання підписниці.

Також в її домі завжди є бакалія та заморожені продукти.

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Раніше повідомлялося, що Добринін назвав справжню причину розлучення з Квітковою.

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