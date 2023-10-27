Добринін назвав справжню причину розлучення з Квітковою

Телеведучий Нікіта Добринін, якому приписують роман з відомою українською блогеркою, вперше назвав причину розлучення з Дашою Квітковою. Він зізнався, що не вважає себе ідеальним чоловіком, проте був щирим та відданим у стосунках. За його словами, зараз він уже пережив той етап, коли збирав себе по цеглинах. Обговорювати конкретні причини розлучення він не хоче. Просто каже, що стосунки померли і вони з колишньою дружиною пішли різними шляхами.

РЕКЛАМА

«Інколи стосунки помирають, на жаль, як люди. Це стається неочікувано. Я перед собою, перед богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися різними напрямками», — сказав Нікіта Добринін Аліні Шаманській в її проекті «Розлючена».

Він запевняє, що вони з Квітковою зберігають нормальні стосунки заради їхнього сина Лева, продовжують спільно виховувати його.

РЕКЛАМА

«Нас пов'язує батьківство, нас пов'язує повага одне до одного. Нас пов'язує бажання далі розвиватися і бути найкращими батьками для нашого сина. В нас це більше ніж виходить, я спокійний за сина коли він поруч з нею. Я спокійний, коли він поруч зі мною. Це найголовніше, що вона найкраща мама для нашого сина», — каже телеведучий.

Афішувати своє особисте життя надалі він не має наміру. Проте зізнається, що вже ходить на побачення.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що про розлучення зіркової пари, яка склалася на шоу «Холостяк» стало відомо у січні цього року. Нікіті та Даші вдалося мирно врегулювати спірні питання та розділити майно. Свій заміський будинок вони вирішили продати. Дворічного сина Лева продовжують виховувати разом. Квітковій приписують роман з колишнім героєм шоу «Холостяк» Михайлом Заливакою.

РЕКЛАМА

Фото: соцмережі Квіткової та Добриніна

572

Читайте нас у Facebook та Instagram