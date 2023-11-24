«В мене багато своїх справ»: Даша Квіткова прокоментувала роман колишнього чоловіка із моделлю

Українська блогерка, за життям якої стежать мільйони фоловерів, вперше висловилась про нові стосунки свого екс-коханого Нікіти Добриніна. Даша вирішила поспілкуватись із користувачами Інстаграму і ті атакували її питаннями, що вона думає про нову дівчину її колишнього.

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Квіткова вирішила не уникати цієї теми й своєю відповіддю дала зрозуміти, що їй байдуже.

«Головне, щоб він був щасливий. Ну, а в мене дуже багато справ, про які мені хочеться думати», — заявила блогерка.

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Додамо, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін познайомились під час шоу «Холостяк», де у фіналі чоловік обрав саме цю дівчину своєю половинкою. У 2020 році вони побрались, а у липні 2021 року стали батьками сина Лева. На початку 2023 року пара заявила про розлучення, але що стало причиною — досі відверто не зізнались.

Подейкують, що після розставання Добринін довго не холостякував і зустрічається з блогеркою та моделлю Чарою Хорив. Поки що обоє відкрито у цьому не зізнаються, але світлини, які вони публікують, тільки підтверджують, що вони можуть бути разом.

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Нагадаємо, що колишній «Холостяк», пілот Макс Михайлюк, який одружився на моделі Даші Хлистун, скоро вдруге стане татом.

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