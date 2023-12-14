Пожежа в школі: в Києві евакуювали понад 700 учнів та вчителів

В Києві, де нещодавно була пожежа на Подолі, рятувальники ліквідували займання в одній зі столичних шкіл.

Про це повідомили в ДСНС.

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Пожежа виникла у Святошинському районі.

«Сьогодні зранку в підвальному приміщенні навчального закладу у Святошинському районі столиці сталося коротке замикання електропроводів з подальшим горінням», — йдеться у повідомленні.

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Зі школи рятувальники евакуювали 665 дітей та 60 працівників. Загоряння було ліквідовано на площі 5 кв. м протягом пів години.

На щастя, постраждалих немає.

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«ФАКТИ» розповідали про пожежу в Закарпатській області, в якій загинули троє людей, серед яких двоє дітей.

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