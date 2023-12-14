В ніч на 14 грудня, коли російські фашисти атакували Одещину, збитий російський безпілотник впав на територію Румунії.

Про інцидент повідомили в Міноборони Румунії.

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«Радарна система спостереження румунської армії зафіксувала можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір, причому сигнал було виявлено на низькій висоті на шляху до району села Грінду в повіті Тулча», — йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, мобільні групи MApN/MAI, які вирушили до місця інциденту, повідомили, що дрон залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, що розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені.

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«Міністерство національної оборони Румунії рішуче засуджує атаки, здійснені російською федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, вночі з 13 на 14 грудня в Одесі пролунали вибухи. Місто та область були атаковані «шахедами». Сили протиповітряної оборони збили 32 дрони над Одещиною. Уламки збитих дронів пошкодили гуртожиток, внаслідок чого постраждали 11 людей, серед них діти.

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Крім того, в ніч на 14 грудня російські терористи атакували Україну ракетами С-300. Близько опівночі російські фашисти випустили 6 зенітно-керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Ударні БпЛА Shahed-136/131 запускалися хвилями з трьох напрямків. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів. Сили ППО знищили понад 41 ворожий дрон.

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