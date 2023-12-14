Ворог вночі атакував Одесу: уламки збитих дронів впали на гуртожиток, постраждали 11 людей, серед них діти

Загарбники в ніч на четвер, 14 грудня, атакували Одесу дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його інформацією, уламки збитих «Шахедів» пошкодили гуртожиток, внаслідок чого постраждали 11 людей, серед них діти.

Мобільний пункт допомоги мешканцям гуртожитка

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«Російські окупанти другий вечір поспіль почали з атаки Одеси. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацьовували кожну ворожу ціль. Внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток».- повідомив Кіпер.

Внаслідок падіння уламків постраждало 11 осіб, з них три дитини. Їх та ще двох дорослих госпіталізували.

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У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих струси мозку та поранення.

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Крім того, внаслідок атаки пошкоджень зазнали 11 будівель та вигоріло вщент дві автівки. Пожежу вже ліквідували.

Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. Руйнувань зазнали складські приміщення. Постраждалих немає.

Зазначимо, що в ніч на 14 грудня російські терористи атакували Україну безпілотниками «Шахед» і ракетами С-300. Зокрема, близько опівночі російські фашисти випустили 6 зенітно-керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей. А ударні БпЛА Shahed-136/131 запус калися хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда — Крим та Приморсько-Ахтарськ — РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів. Сили ППО знищили понад 40 ворожих дронів.

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