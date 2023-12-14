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Шоу-бізнес

Олена Кравець після гучного скандалу з фінансуванням запускає нове шоу

18:39 14 грудня 2023
Олена Кравець

Акторка та ведуча Олена Кравець, проєкт якої «Тихий вечір» не буде виходити через скандал з фінансуванням, запускає нову програму. Вона анонсувала вихід проєкту разом зі своєю старшою донькою Марією. Про це Олена розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Програма «Вдома поговоримо» виходитиме на YouTube. В ній Олена з 20-річною донькою говоритимуть про стосунки батьків та дітей.

«Все почалося з наших з Машею розмов на кухні. Довгих, глибоких, іноді суперечливих, ну, ви знаєте… Вирішили, що варто спробувати зняти подкаст на вічну тему „батьків та дітей“, бо тема не розкрита. Вийшло дуже по-родинному, відверто, чесно. Згадували, сміялися, дивувалися. Почула неочікувані речі про себе… Не знаю, чи дізналась би про них, аби не ця розмова. Більше поки що сказати не можу, все покажемо скоро», — анонсувала Олена.

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Нагадаємо, у мережі спалахнув скандал, після того, як оприлюднили інформацію, що на шоу «Тихий вечір» з державного бюджету було витрачено 27,5 млн грн. Після цього Олена оголосила, що шоу більше виходити не буде.

Раніше схожий скандал виник через державне фінансування розважальних проєктів та фільмів, зокрема — серіалу Юрія Горбунов. Після хвилі обурення він заявив, що не зніматиме комедію за державний рахунок.

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Фото: instagram.com/lennykravets

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