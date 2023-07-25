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Юрій Горбунов після скандалу відмовився від державного фінансування свого серіалу

20:44 25 липня 2023
Юрій Горбунов

Продюсер Юрій Горбунов після скандалу, який розгорівся після того, як стало відомо про державне фінансування його серіалу «Смт Інгулець» у сумі близько 33 мільйонів гривень, зробив ще одну заяву. Він заявив, що відмовляється від державних грошей, проте сподівається запустити у виробництво цю роботу. Шукатиме альтернативні джерела фінансування.

«З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою „СМТ Інгулець“. Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проекту», — зазначив Горбунов в соцмережах.

Він підкреслив, що ця історія не про Паравознюка.

Також Юрій додав, що й надалі буде «активно волонтерити і підтримувати ЗСУ, як ми це робить з перших місяців війни».

В попередній заяві Горбунов пояснював, що рф вкладає величезні гроші на інформаційну війну та пропаганду, тому «потрібно відповідно реагувати та створювати в тому числі проєкти, які будуть патріотичними, проукраїнськими, в контексті реального часу та подій, які проживає кожен з нас».

Нагадаємо, після суспільного розголосу з державними витратами на кіноіндустрію міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав у відставку.

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