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Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС

20:04 14 грудня 2023
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Європейські лідери ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Також надано статус кандидата Грузії. Водночас ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Зазначимо, що влітку 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ у ЄС. Після цього Україна мала виконати 7 рекомендацій від Євросоюзу, щоб почати переговори власне про вступ.

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У червні 2023 року Європейська комісія оголосила свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Євросоюзу. Тоді зазначалося, що Україна виконала два кроки з семи, які запропонувала Єврокомісія.

Уже в листопаді президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

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Раніше проти розгляду питання щодо початку переговорів по вступу України до ЕС виступала Угорщина.

Нагадаємо, 8 грудня Верховна Рада схвалила за основу та в цілому законопроєкт щодо прав нацменшин. Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі сім рекомендацій, які необхідні для вступу до Європейського союзу.

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