Рада схвалила законопроєкт про права нацменшин, який потрібний для вступу до ЄС

В п'ятницю, 8 грудня, Верховна Рада схвалила за основу та в цілому законопроєкт щодо прав нацменшин. При підготовці документа була врахована експертна оцінка Ради Європи та Єврокомісії, необхідні для відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.



Своєю чергою, нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що була ухвалена доопрацьована всіма фракціями версія проєкту, і свої голоси за схвалення документа віддали 317 народних депутатів.



Зокрема, зміни передбачають, що:

- заклади вищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою Європейського Союзу, із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни;

- у класах (групах) з навчанням мовами національних меншин (спільнот), які є офіційними мовами Європейського Союзу, гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою;

- особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини (спільноти), до завершення здобуття повної загальної середньої освіти мають право продовжувати здобувати таку освіту згідно з правилами, які діяли до набрання чинності Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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Зазначимо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала державам Євросоюзу розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС після виконання ще чотирьох кроків. Серед них було ухвалення змін щодо прав національних меншин.

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