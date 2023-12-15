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Події

Прокуратура Польщі розслідує смерть 27-річної українки під час пологів: ймовірний кримінал

10:26 15 грудня 2023
Операція

В Польщі, де поліція розслідувала вбивство матері двох дітей з України, у Великопольському воєводстві в лікарні міста Кротошин після пологів померла 27-річна українка. Цим випадком наразі займається поліція.

Як пише видання inpoland.net.pl, жінка, яка звернулася до гінекологічного відділення на 33-му тижні вагітності, померла на початку тижня.

Вона зверталася до лікарів через погане самопочуття. Після огляду медики прийняли рішення про проведення кесаревого розтину. Але через кілька годин після операції жінка померла.

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Польські медики, посилалися на закон про медичне обслуговування, поінформували про трагедію лише найближчих родичів українки, а правоохоронцям про це не повідомляли. Втім, в прокуратурі зазначили, що лікарі зобов’язані інформувати правоохоронні органи про смерть пацієнта, якщо вона стала наслідком заборонених дій.

Наразі причину смерті породілля не розголошують, в лікарні працюють слідчі, які перевіряють медичну документацію померлої. А дитину доставили до лікарні Острува у відділення для новонароджених із симптомами гіпоксії.

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Матеріал «Кілька днів жив в одному будинку з трупами дружини та дочок: стали відомі нові подробиці вбивства українок у Польщі» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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