Температурний рекорд: зафіксовано найспекотніший день на Землі за всю історію спостережень

Провідні метеорологи та екологи б'ють на сполох. У понеділок, 3 липня 2023 року, було побито температурний рекорд, встановлений сім років тому. Американське відомство «Національні центри прогнозування довкілля» оголосило 3 липня найспекотнішим днем в історії нашої планети! Раніше «ФАКТИ» писали, що вчені попереджали про те, що Європу цього літа чекає смертоносна спека.

Цього дня середньосвітова температура досягла 17,01 градуса за Цельсієм. Попередній рекорд, зафіксований у серпні 2016 року, становив 16,92 градуса.

Подібний моніторинг проводиться з 1979 року. Однак американські вчені впевнені, що більш високого показника не було ніколи раніше. Про це свідчить регулярна статистика по різних країнах світу, яка ведеться з кінця XIX століття.

Нинішній червень загалом став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Науковці заявляють, що цьому посприяло поєднання загальної зміни клімату через викиди парникових газів і початку природного явища, відомого як Ель-Ніньо.

Ель-Ніньо — це періодичне підвищення температури води в екваторіальній і південній частині Тихого океану. Воно впливає на клімат по всій планеті. Востаннє Ель-Ніньо було зафіксовано 2016 року. Через сім років він повертається, і це не обіцяє нічого хорошого.

Червнева спека стала рекордною для Іспанії, Китаю (в Пекіні вперше за 60 років температура піднялася до 41 градуса) і багатьох країн Азії. Крім того, аномально високою була температура води в різних частинах світового океану, включно з Північним морем.

Так, на українській станції «Академік Вернадський» в Антарктиді зареєстрували новий рекорд — плюс 8,7 градуса за Цельсієм. Але ж у Південній півкулі зараз зима!

Вчені попереджають, що липень теж поб'є всі рекорди і стане найспекотнішим в історії.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що 2024 рік стане найспекотнішим в історії.

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