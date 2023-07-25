Яку спеку може витримати людина: вчені назвали граничну температуру

Червень 2023 року став найспекотнішим місяцем на нашій планеті за всю історію спостережень. У липні нові температурні рекорди було встановлено відразу на трьох континентах: у Європі, Азії та Північній Америці. У Долині Смерті, американський штат Каліфорнія, в середині липня термометри показували вище 53 градусів за Цельсієм. У Греції минулими вихідними 45-градусна спека спричинила масштабні пожежі одразу в кількох регіонах, включно з островом Родос.

Усе це змушує вчених проводити нові й нові дослідження, щоб зрозуміти, за якої температури природні охолоджувальні системи людського організму перестають справлятися зі спекою.

Університет американського штату Пенсільванія провів нещодавно експеримент, який засвідчив — навіть здорові люди не в змозі витримати 35-градусну спеку, яку раніше було прийнято вважати безпечною для людини.

«Багато хто вважає, що в міру глобального потепління і зростання температур люди зможуть адаптуватися до цих змін. Ми стверджуємо, що у такої адаптації є тверда верхня межа. Потім настає тепловий стрес», — заявили американські вчені.

Величезне значення має вологість повітря. Її вплив на здатність організму людини підтримувати комфортну для нього температуру в спеку вкрай великий. Що вища вологість, то повільніше випаровується піт, а отже, то гірше йде процес охолодження.

За підсумками проведених розрахунків учені дійшли висновку: межа безпечної для людини температури «за вологим термометром» (тобто з урахуванням охолодження тіла за рахунок випаровування поту) не може перевищувати 35 градусів.

Експеримент проводили за участю 24 молодих і повністю здорових волонтерів. Їм дали проковтнути пігулку з термометром, що безперервно відстежує температуру всередині тіла. Потім їх помістили в умови герметичної капсули, де провели сотні замірів.

Потроху підвищуючи то температуру, то відносну вологість, а також те й інше разом, учені стежили, в який момент в учасників починає зростати внутрішня температура. Річ у тім, що відносно стабільну внутрішню температуру наш організм здатен підтримувати лише до певного рівня, відомого в науці як «критична межа навколишнього середовища».

«При перевищенні цієї межі внутрішня температура починає безперервно зростати, а ризик розладу здоров'я при тривалому впливі спеки істотно збільшується», — кажуть учені.

Результати експерименту були опубліковані в журналі Applied Physiology. Вони показали, що в умовах 50-відсоткової вологості неконтрольований перегрів навіть молодого і здорового організму починається вже за температури близько 31 градуса за Цельсієм.

Раніше «ФАКТИ» писали, що балканська спека йде в Україну: місцями очікується до +38. У нашій воюючій країні від спеки горять заміновані поля і відбувається детонація.

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