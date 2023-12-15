У «Вечірньому Кварталі» знайшли заміну Олені Кравець

У проєкті «Вечірній Квартал», який вперше від початку повномасштабного вторгнення повертається на сцену в оновленому складі, знайшли заміну Олені Кравець. Тепер разом з чоловіками виступатиме акторка Ірина Гатун, яка до того виступала в «Жіночому Кварталі», грала в театрі «Чорний Квадрат», відома за роллю в комедії «Велика прогулянка».

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«Насправді я дуже щаслива. Я зовсім не переживаю з того приводу, що буду єдиною жінкою у чоловічому колективі. Є така фраза, що актори не мають статі. Тим більше, хлопці з «Кварталу» — дуже професійні, талановиті та прекрасні — і як актори, і як люди. Я їх люблю, просто обожнюю і впевнена, що у нас все буде гармонійно і «по-любві», — прокоментувала Гатун.

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Новий «Квартал» вирушає у свій перший тур містами України. Кажуть, що ці концерти будуть благодійними. Обіцяють частину коштів від продажу квитків та гроші з благодійних аукціонів з ексклюзивними лотами відправити на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, Олена Кравець після «Вечірнього Кварталу» опікувалася «Жіночим Кварталом». Потім зосередилася на власній карєрі, вела шоу «Тихий вечір». Після скандалу з державним фінансуванням проєкту Олена заявила про закриття шоу та анонсувала нове — вона випускатиме програму зі своєю старшою донькою.

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Фото: instagram.com/irina_gatun

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