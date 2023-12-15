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На фронті знадобилися б: на Волині масово виробляли безпілотники для контрабандистів (фото, відео)

12:38 15 грудня 2023
Прикордонник з БПЛА

У той час, як на фронті вкрай необхідні дрони, які нищать живу силу та техніку ворога, на Волині «накрили» цех, який на кордоні виробляв БПЛА для потреб контрабандистів.

Як повідомляють в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, було встановлено, що зловмисники, пов'язані з нелегальним переправленням осіб призовного віку через кордон та незаконним переміщенням за допомогою БпЛА тютюнових виробів, використовують безпілотники для відстеження дій прикордонників. Використання дронів для контрабанди повітрям стало найбільш розповсюдженою схемою останнім часом.

Фото Прикордонної служби

Фото Прикордонної служби

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Під час обшуків у фігурантів було виявлено та вилучено мотодельтаплан, який зловмисники планували використовувати для переправлення осіб та сигарет до Польщі, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер».

Фото Прикордонної служби

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Фото Прикордонної служби

Також під час обшуків правоохоронці знайшли предмети, що застосовувались при організації протиправної діяльності, а саме: тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери та фото-пастки, за допомогою яких зловмисники відстежували рух прикордонних нарядів і координували свої дії.

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Фото Прикордонної служби

Було вилучено понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів, чималу кількість сучасних гаджетів та чорнові записи з доказами вчинення протиправної діяльності.

«По одній з адрес викрито цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників. Таким чином ділки налагодили безперебійне „технічне“ забезпечення протиправної діяльності контрабандистів. На місці вилучено каркаси та фюзеляжі майбутніх БпЛА і різні комплектуючі», — йдеться у повідомленні.

Вилучені безпілотні літальні апарати планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України.

Про осіб, причетних до протиправної діяльності, проінформовано підрозділи ТЦК, вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам.

Нагадаємо, що днями прикордонники повідомляли про бій з ворожою ДРГ, яка намагалася проникнути на територію України в Сумській області.

Фото ДПСУ

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