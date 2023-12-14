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Україна

Прийняли бій: на Сумщині прикордонники відбили вторгнення ворожої ДРГ

11:30 14 грудня 2023
Прикордонник на бойовому чергуванні

Російський ворог намагається атакувати Україну з усіх напрямів. І поки по Одешині випускаються ворожі «шахеди», Сумщину ворог обстрілює з артилерії. Нерідко відбуваються і спроби проникнення диверсійних груп.

Ось і минулої ночі на Сумщині прикордонний наряд виявив декількох диверсантів, які рухалися з території країни-агресора.

У прес-службі Державної прикордонної служби доповіли, що по диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

«Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, залучили артилерійський та мінометний розрахунки», — розповіли захисники кордону.

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У результаті бою окупанти відійшли, втрати ворога ще уточнюються.

Нагадаємо, що раніше блогер повідомив про успішну вилазку української ДРГ у Запорізькій області.

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