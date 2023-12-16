Алла Пугачова привітала Андрія Макаревича з ювілеєм й замилувала красивим селфі

Легендарна співачка Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним побувала на ювілеї відомого музиканта Андрія Макаревича.

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Співачка показала в соціальній мережі нове селфі, на якому вразила шанувальників молодим виглядом.

На опублікованому фото артистка постала у чорному вбранні та капелюшку відповідного кольору, з золотим масивним ланцюжком на шиї.

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Зазначимо, лідер гурту «Машина времени» відзначив 11 грудня 70-річчя.

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«Йдемо з Максом на ювілей чудової людини та музиканта. Андрію Макаревичу 70 років. Будемо гуляти „допоки не погасне світло, допоки горить свічка“. Всім привіт», — написала Алла Борисівна й залишила смайлик у вигляді сердечка.

Віддані прихильники у коментарях залишили безліч компліментів і побажали артистці чудового відпочинку з чоловіком. Звичайно, були також і злі коментарі, але вони потонули у дружному хорі доброзичливців.

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Також до Ізраїлю на ювілей Андрія Макаревича приїхала Лайма Вайкуле — вона показала красивий захід сонця у цій країні.

Сам же іменинник відзначився потужним кліпом, в якому виконавцями виступили артисти з багатьох країн світу, в тому числі й з України.

Нагадаємо, у мережі ходять чутки, що Алла Пугачова має наміри переїхати до Лондона, бо вона дуже турбується про своїх дітей. А в Лондоні вони матимуть більше перспектив.

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