На першому плані — не кар’єра: «фаворит» Алли Пугачової розповів, чому співачка зібралася до Лондона

Народна співачка Алла Пугачова має наміри переїхати до Лондона не тому, що їй «набридло на Кіпрі», а з огляду на майбутнє своїх дітей.

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Про це заявив співак Сергій Савін, якого пропутінське видання «Лента» називає «фаворитом» Примадонни.

На думку Савіна, Пугачова турбується про своїх дітей, і в Лондоні вони матимуть більше перспектив.

Він також здивувався зловтішності суспільства в рф і наголосив, що критики, які іронізують над Пугачовою, самі б не відмовилися від можливості мати особняк у Лондоні.

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Також Савін висловив думку, що у складний момент для країни було б краще дочекатися покращення обстановки, але від'їзд через сімейні міркування — це цілком природний вибір.

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Також в країні-агресорці з'явились розповіді «подруги» Алли Пугачової на ім'я Любов Аксьонова, яка довгі роки працювала зі співачкою в якості кравчині.

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На її думку, причина переїзду — це хвороба виконавиці.

У бесіді з одіозним виданням МК вона розповіла, що співачка з молодості страждає від подагри — тієї самої хвороби, через яку у віці 38 років не стало співачки Юлії Началової, і в столиці Британії їй зможуть організувати пристойне лікування.

«Алла вже давно страждає. Ми всі знали, що в неї болять ноги. Скільки разів траплялися моменти, коли вона вибігала за сцену, туфлі скидала і ставала просто ніякою. Вона ж на підборах працювала! Ми, знаючи про це, заздалегідь брали холодну ганчірку, обкручували Аллини ноги, після чого вона хоч трохи відходила і знову виходила на сцену. Подагра з молодості — це важка штука», — заявила Аксьонова.

Також вона додала, що виконавиця ніколи не показувала, що їй боляче, хоча її оточення помічало, як їй важко. Кравчиня зірки додала, що Примадонна намагалася вилікувати захворювання і дотримувалася рекомендацій лікарів, але це не давало результатів.

«Вона маззю користувалася, робила обгортання. У неї навіть взуття було різних розмірів: на одній нозі один розмір, на другій інший. Так їй було легше», — розповіла Аксьонова.

Звичайно, всі розповіді начебто «колеги» Примадонни — цілком на її совісті.

Нагадаємо, «секрет» про житло зіркової родини у Лондоні відкрила юна донька співачки — Ліза Галкіна.

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