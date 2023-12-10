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Закохані разом з 2011 року: стало відомо, як познайомились Алла Пугачова і Максим Галкін

19:57 10 грудня 2023
Галкін та Пугачова

Сьогодні вже неможливо представити гумориста Максима Галкіна з кимось іншим, крім Алли Пугачової. Заради коханого співачка покинула батьківщину і вже два роки подорожує по світу, змінюючи країни і квартири.

Але виявляється, пара могла б і не скластися, якби не сміливість гумориста.

Про те, як познайомилися Максим і Алла, розповіла режисерка-путіністка Світлана Дружиніна в інтерв'ю на Youtube-каналі «Емпатія Мануччі». Артистка стала свідком зародження стосунків між зірками.

За її словами, все сталося в урочистій обстановці у кремлі, де артисти виступали на якомусь концерті перед колишнім президентом рф Борисом Єльциним. У Максима був всього лише один шанс, і він його не втратив: не розгубився, підійшов до Примадонни — і з цього почалася історія їхнього кохання.

«Мене посадили на чільне місце за столом і сказали, що зараз підійде Галкін. Він зайшов — якийсь тоненький, чорненький, навіть на галченя схожий. А в іншому залі сиділа вся наша естрада, зокрема Алла Борисівна. Галкін її побачив і каже: „Я зараз прийду“. І після цього тишком-нишком до того столу. Я подумала: „Ну нічого, нехай познайомиться з нашими великими“. Так він і познайомився з Пугачовою», — розповіла Світлана Дружініна.

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Нагадаємо, кіркоров, попри розставання з Примадоною, а також те, що вже досить багато часу вони навіть не спілкуються, вважає Пугачову «великою» й пам'ятає її «геніальні фрази».

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