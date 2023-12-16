Помер емір Кувейту Наваф аль-Ахмед

У віці 86 років з життя пішов емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах.

Про це повідомляє AP.

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«З великим сумом і скорботою ми — кувейтський народ, арабські та ісламські нації та дружні народи світу — оплакуємо покійного його високість еміра шейха Навафа Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха, який відійшов до свого господа, сьогодні», — цитує агенція міністра Мухаммеда Абдуллу Аль Сабаха.

В листопаді еміра госпіталізували через невідкладну проблему зі здоровʼям. Наразі причини його смерті не розкриваються.

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Зазначимо, що Наваф аль-Ахмед склав присягу у вересні 2020 року. Уряд призначив його новим еміром після смерті зведеного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха у США у віці 91 року. До того як стати еміром, Наваф аль-Ахмед обіймав різні посади на держслужбі. Зокрема був міністром оборони, внутрішніх справ й заступником прем'єра. У 2006 році отримав титул спадкоємного принца Кувейту.

Нагадаємо, нещодавно з життя пішов ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер. На момент смерті політику було 100 років.

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Фото meduza. io/

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