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Кожне життя важливе: на Київщині патрульні врятували хижого птаха

16:26 16 грудня 2023
Врятований птах і його рятівники

На Київщині патрульні поліцейські врятували життя хижому птаху з пошкодженим крилом.

Все сталося у п'ятницю близько опівдня на стаціонарному посту Березань, що на трасі Київ — Харків.

До правоохоронців звернулися громадяни, які тримали в руках птаха, схожого на канюка. Вони пояснили, що рухаючись автодорогою, помітили на узбіччі птаха, який не міг злетіти.

Тож мандрівники не змогли проїхати повз та забрали його, повідомили у прес-службі Патрульної поліції Київської області.

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Рятувальна операція

Охоронці порядку доставили врятованого птаха до притулку диких тварин і наразі його життю нічого не загрожує.

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«Кожне життя важливе», — розповіли вони про свою участь у рятувальній «операції».

Нагадаємо, раніше у Києві небайдужі перехожі та поліція врятували собаку, з якого господар знущався у парку.

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