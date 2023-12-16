Кожне життя важливе: на Київщині патрульні врятували хижого птаха
На Київщині патрульні поліцейські врятували життя хижому птаху з пошкодженим крилом.
Все сталося у п'ятницю близько опівдня на стаціонарному посту Березань, що на трасі Київ — Харків.
До правоохоронців звернулися громадяни, які тримали в руках птаха, схожого на канюка. Вони пояснили, що рухаючись автодорогою, помітили на узбіччі птаха, який не міг злетіти.
Тож мандрівники не змогли проїхати повз та забрали його, повідомили у прес-службі Патрульної поліції Київської області.
Охоронці порядку доставили врятованого птаха до притулку диких тварин і наразі його життю нічого не загрожує.
«Кожне життя важливе», — розповіли вони про свою участь у рятувальній «операції».
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