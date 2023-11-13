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Суспільство та люди

У Києві небайдужі перехожі та поліція врятували собаку, з якого господар знущався у парку (відео)

11:32 13 листопада 2023
Чоловік б`є собаку

У Києві, де цього літа затримали юнака, який гвалтував у парку собаку, небайдужі люди та поліцейські забрали песика, над яким знущався власник.

«Нещодавно в одному з парків Києва дві дівчини стали очевидицями моторошної картини. Чоловік волок на повідцю цуценя йоркширського тер'єра, періодично підкидуючи та буцаючи його ногами. Заявниці не лише зафільмували цей випадок, а ще й зателефонували на лінію 112», — розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Громадянин не зміг пояснити свій вчинок патрульним, які прибули на виклик. Правоохоронці доставили песика ветеринарної клініки, де лікарі його оглянули та залишили для лікування. Власника тварини передали слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин події.

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«Нагадую, за жорстоке поводження із тваринами відповідно до ст. 299 ККУ, передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини», — додав Білошицький.

Нагадаємо, що нещодавно у скандал потрапив відомий кулінар Євген Клопотенко, на якого за словам щодо приготування серця червонокнижного лося обурилися зоозахисники. Сам Клопотенко заявляв, що такого в його ресторанах немає, але дичину від офіційних постачальників в них дійсно готують.

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Фото — скріншот

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