1 квітня без сміху ніяк: у поліції Києва розповіли про найкурйозніші виклики на лінії «102»

Традиційно 1 квітня відзначається День гумору або День дурня. І хоч зараз Україні здебільшого не до сміху, столичні патрульні вирішили трохи підвищити настрій українців.

В поліції Києва розповіли про курйозні виклики, які надійшли на лінію «102» з початку року.

Так, один з заявників заявив, що до нього у квартиру проникли дві маленькі дівчинки та сплять у шафі, інший забажав написати заяву, що його постійно дурять. Правда, у чому саме його надурили, повідомити відмовився.

Якомусь водієві не сподобалося, що поліцейські його не зупиняють та не перевіряють — він повідомив про своє місцеперебування та попросив направити до нього патрульних. А жінка, зателефонувавши по «102», попросила патрульних допомогти їй знайти автівку, яку вона залишила на стоянці біля ТРЦ, а тепер не може знайти.

Були й «збройні виклики». Так, чоловік попросив забрати його в тюрму, бо у нього є пістолет. А потім поточнив, що це не зброя, а запальничка. А жінка побачила у поведінці птахів, які чомусь розлітаються у різні боки, «загрозу з повітря».

В столичній поліції запевнили, що поліцейські зі всією серйозністю ставилися до заявників, намагалися заспокоїти їх та в межах компетенції вирішити конфліктні ситуації. Але закликають громадян не зловживати повідомленнями на лінію «102», адже в цей час комусь може знадобитися реальна допомога.

Нагадаємо, що з 1 квітня на дорогах Києва змінено швидкісний режим — на деяких вулицях можна їхати зі швидкістю до 80 км на годину. І це не жарт.

Фото Pixabay

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