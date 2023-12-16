На «прильоти» вже не звертають уваги: скільки цивільних залишилося в Авдіївці

Авдіївський напрямок продовжує залишатися найгарячішим на Донбасі. Щодня ворог йде у «м'ясні штурми», намагаючись виконати волю путіна про захоплення міста.

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При цьому станом на 16 грудня в Авдіївці ще залишалося 1230 людей, а напередодні вдалось вивезти 5 місцевих жителів.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, ті, хто лишилися, живуть у підвалах багатоповерхових та приватних будинків. Є й непоодинокі випадки, коли мешканці перебувають у своїх квартирах, каже голова адміністрації.

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«Люди настільки втомилися, що страх притуплений, навіть на „прильоти“ не звертають увагу», — розповів голова адміністрації.

Водночас він спростував висновки західних аналітиків про нібито серйозне просування ворога.

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«Ворог проводить багато активностей на нашому напрямку. Це десятки атак протягом доби, але наші хлопці не дають їм десь закріпитися. Якщо їм навіть вдається десь трохи просунутися, то одразу відпрацьовує артилерія, міномети та реактивна артилерія. Тобто жодного якогось серйозно закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо нашого міста тримається», — запевнив Барабаш.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ запевнили, що тримають оборону Авдіївки надзусиллями, попри всі дедлайни путіна.

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