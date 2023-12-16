Бійці ЗСУ знищили за добу 930 окупантів, 14 танків та 13 бронемашин, — Генштаб

Вночі 16 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів.

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Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На фронті відбулося в 96 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької. Тут наші захисники успішно відбили 13 атак.

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Українські воїни також відбили 2 атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області та 8 атак противника західніше Новопокровки та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Протиповітряною обороною знищено 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Одним з ноу-хау українських бійців стали мобільні групи — ловці «шахедів», які нищать повітряні цілі росіян, що намагаються завдати удару по мирних містах.

Втрати ворога:

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі Сили оборони України завдали ракетного удару за місцем базування окупантів. Загинуло понад 50 російських загарбників.



Партизани в окупованому Мелітополі підірвали ще один вантажний потяг російських загарбників.

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