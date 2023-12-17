На Київщині повістки видаватимуть на мобільних блокпостах: екснардеп оприлюднив документ

Останнім часом військкому розширили сферу своєї діяльності на спортивні, розважальні та оздоровчі заклади. А в Обухівському районі на Київщині запроваджують новий метод роботи з мобілізації громадян.

РЕКЛАМА

Колишній народний депутат України Ігор Мосійчук виклав у соцмережу документ стосовно мобілізаційних заходів на Обухівщині, згідно з яким ТЦК та СП разом з органами місцевої влади мають обладнати спеціальні блокпости, на яких військкоми перевірятимуть документи, виписувати повістки та затримувати порушників.

Фото Мосійчука

В документі зазначається, що блокпости створюють для оповіщення населення щодо необхідності уточнення військово-облікових даних та виявлення порушників вимог правил військового обліку. Заходи здійснюватимуться з 15 грудня 2023 року до 15 січня 2024 року.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що наразі у Верховній Раді обговорюються нові правила мобілізації та звільнення зі служби, про які розповіла депутатка Мар`яна Безугла.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ

РЕКЛАМА

242

Читайте нас у Facebook та Instagram