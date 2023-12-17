Скасування строкової служби та обов'язкова ротація фронтовиків: у Раді готують новий мобілізаційний закон

В парламенті триває напрацювання законопроєкту щодо мобілізації, який, зокрема, передбачає залучення до процесу рекрутингових компаній.

Про те, які питання наразі обговорюють у Верховній Раді, розповіла народна депутатка Мар`яна Безугла, деякі заяви якої щодо військових останнім часом викликали бурхливу реакцію в суспільстві.

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За її словами, пропонується, зокрема, змінити призовний вік по мобілізації — замість 27 років встановити 25 років.

Право на відстрочку від мобілізацію та звільнення пропонується надавати:

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Особам з інвалідністю;

Батькам трьох та більше дітей;

Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то — відстрочку і право на звільнення надають одному з них;

Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.

Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1−2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка);

Опікуни особи з інвалідністю 1−3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатно;.

Вагітні жінки та жінки в декреті;

Тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом — підстава для звільнення;

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Надання відстрочки, що не є підставою для звільнення:

Здобувачі послідовної вищої освіти до 30 років;

Всі науковці з вченими званням;

Всі викладачі, які працюють на повну ставку;

Не підлягають мобілізації 6 місяців протягом звільнення:

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Строковики;

Хто був мобілізований та звільнений.

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

Особи з інвалідністю;

Особи, звільнені з полону.

Підстава для звільнення:

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Ті, хто побував у полоні (недобровільно);

Генерали за рішенням військового керівництва;

Ті, хто служив під час дії воєнного стану 36 місяці (опрацьовується);

Ті, хто уклалв короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни віком 18−25 років).

Також пропонується позбавити права та відстрочку й поставити на військвий облік поліцейських, співробітників БЕБ та Державної пенітенціарної служби.

Розглядається пропозиция щодо скасування строкової службі, звільнення строковиків, які переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).

У той же час пропонується ввести базову загальновійськову підготовку до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років (за бажанням спеціальна базова загальновійськова підготовка за спеціальностями перелік яких визначається Міноборони)

Пропонуються також зобов`язати місцеві державні органи займатися мобілізаційними питаннями. Наразі вони мають лише сприяти цим процесам. Обговорюється й пропозиція обмежувати права ухилянтів. Із законодавства хочуть прибрати категорію «обмежено придатний», залишивши лише придатний чи непридатний.

Військовим після полону, які продовжили служити, а також тим, хто служить більше 24 місяців, з них 12 місяців в зоні бойових дій, пропонують надавати відпустку 90 днів (без поділу на частини).

Жінок пропонують ставиити на військовий облік, порядок чого визначається Міноборони. Вони проходять базову загальновійськову підготовку, а під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади — тільки добровільно).

Нагадаємо, що воєнний стан та загальну мобілізацію вчергове продовжили — до 14 лютого 2024 року.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ

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