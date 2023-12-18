Мають бути на передовій, а не в Європі: нардепка Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла зробила чергову заяву стосовно мобілізації українських жінок.

Безугла вважає, що українки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення росії, мають також воювати на фронті, а не перебувати в Європі.

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«Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав… І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки. Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум, не допоможе… Я скажу більше, при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей», — пише вона у Facebook.

Цей пост, як і багато інших авторства «слуги народу», викликав досить бурхливу реакцію.

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Одна з інтернет-користувачок поцікавилася, чи буде прописано у законі, який наразі розробляється в парламенті, що жінки знаходитимуться лише у тилових частинах, на що Безугла відповіла: «Наші квіточки не народжені для труднощів, хай то все мужики тягнуть, нашим квіточкам Європи краще».

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Раніше депутатка розповідала про зміни правил мобілізації та демобілізації, які наразі готуються у Верховній Раді. Серед тих, хто має право на відстрочку та звільнення вказані, зокрема, чинні народні обранці. Щодо жінок, то пропонується, щоб вони ставали на військовий облік, проходили базову загальновійськову підготовку, а під час дії воєнного стану залучалися до проходження військової служби (на бойові посади — тільки добровільно).

Ілюстративне фото зі сторінки командування Медичними Силами ЗСУ у соцмережах

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