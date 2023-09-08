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Суспільство та люди

Стало відомо, кого з жінок, які стали на військовий облік, не випустять за кордон

19:42 8 вересня 2023
Веніславський

Українки, віком до 60 років, які стали на військовий облік, не матимуть обмежень для виїзду за межі країни. Обмеження торкнутися лише мобілізованих жінок.

Про це у коментарі «РБК-Україна» розповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

Він також зазначив, що і зараз є жінки, які стоять на військовому обліку та жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено.

«Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження стосуватиметься виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідних прав та обмежень», — зазначив Веніславський.

А представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко уточнив, що зараз обмеження перетину державного кордону України стосуються українських чоловіків віком від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців.

Як відомо, у жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Українки з медичною та фармацевтичною освітою повинні обов'язково братися на облік військовозобов'язаних, для інших професій це буде добровільно.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що в Україні наразі не проводиться мобілізація жінок. За її словами, до 2026 року військовий облік для жінок буде добровільним.

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