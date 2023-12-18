Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на новину про прослушку в кабінеті, якім він міг користуватися, зазначивши, що апаратура була знайдена не лише в ньому.

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«Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку, — Авт.)», — цитує Головкома «РБК-Україна».

Валерій Залужний розповів, що кабінет, де знайшли пристрій, не був постійним його місцезнаходженням: «У мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли». Більш того, прослуховуючі апарати знайшли і в іншому місці.

У цьому самому кабінеті Головком мав працювати сьогодні вранці. Він зайшов у приміщення вже після перевірки.

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«Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися», — додав Залужний.

Нагадаємо, що нещодавно видання Welt опубліковало матеріал про війну в Україні, де, зокрема, зазначалося, что влітку цього року Головком ЗСУ не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки і тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами. Німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге, з яким спілкувалися журналісти видання, зазначав, що наразі Україна робить ставку на виснаження ворога, а не утримування позицій за будь-яку ціну.

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Фото із соцмереж

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