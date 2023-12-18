Прослушка у Залужного: СБУ почала розслідування

Служба безпеки України, яка раніше викрила агента росії, який шпигував за ЗСУ по відеореєстратору, відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

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Як зазначають в СБУ, провадження відкрито за статтею 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

«Наголошуємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному із приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу», — йдеться у повідомленні.

Ця заява СБУ з`явилася після того, як напередодні увечорі в мережі поширювалися повідомлення щодо виявлення відповідної апаратури. Про це, зокрема, писав журналіст Юрій Бутусов. За інформацією його джерел, мікрофон прослуховуючого присторою знайшли під робочим столом в одному з кабінетів, яким користується Головнокомандувач ЗСУ.

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«Мікрофон саморобного виробництва. На даний момент не виявлений канал зв’язку та пристрій для запису та збереження інформаціі. Після виявлення мікрофону був проведений огляд і в інших приміщеннях штабу. За даними джерел, мікрофон був також виявлений у кабінеті особистого помічника Залужного — Костянтина Бушуєва», — писав Бутусов та додавав, що весь персонал, який мав доступ до кабиінетів штабу, проходить поліграф.

А заступниця міністра оборони України (2021−2023 рр.) Ганна Маляр констатувала, що «військова таємниця вже не раз ставала публічною»: «Не знаю, що і хто у Головкома хотів почути, бо в принципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування і витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів — так».

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Нагадаємо, що нещодавно за матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав агент фсб, який у Харкові готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців.

Фото із соцмереж

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