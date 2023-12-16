Дає росіянам стікати кров’ю: ЗМІ дізналися, коли Залужний планує розпочати новий контрнаступ

Попри те, що ЗСУ довелося перейти до оборони, головком Валерій Залужний планує новий контрнаступ.

Зараз Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій у 2024 році, пише німецьке видання Welt.



Журналісти зазначають, що багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери, ще не була використана. Частина вказаної техніки взагалі не доїхала до України. Зокрема, йдеться про танки Leopard 1. Німеччина та союзники обіцяли надати 200 танків старішої версії, з яких, за даними Welt, Україна отримала лише 30 одиниць.

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Німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге, з яким спілкувалися журналісти, вважає, що Україна робить ставку на виснаження ворога.

«Вони більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті. Натомість вони хочуть уповільнити російські війська і дати їм стікати кров’ю», — сказав він.

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Видання заявляє, що Україна має великі плани. Про це свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США.

Раніше перелік публікували журналісти Reuters, там були гелікоптери Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси.

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На думку Ніко Ланге, Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу.



Welt додав, що Залужний погодився на літній контрнаступ лише з політичних міркувань. За даними видання, головнокомандувач не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки. Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами.

На думку журналістів та військових експертів, без механізованої підтримки швидкий прорив був неможливий. Такий підхід був розумним кроком Залужного. Атаками невеликих підрозділів він зберіг своїх солдатів, системи озброєння Заходу та виграв важливий час.

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«Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року», — заявив експерт Ланге.

Німецьке видання додає, що один з напрямків наступу міг стати плацдарм у Херсонській області.

«Маючи необхідні винищувачі, ударні гелікоптери та безпілотники, Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ, тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би контрнаступ, як Залужний, напевно, мав на увазі від початку», — додають журналісти.

Зазначимо, влітку 2023 року українські військові розпочали контрнаступ на півдні та сході нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Але головної мети — просування до Азовського моря — не вдалося досягнути. Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні, і за можливості, атакують, зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

Крім того, ЗСУ завдають удари по окупованому Криму та території росії, звідки летять дрони та ракети по українських містах.

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