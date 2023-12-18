Максим Галкін, хильнувши на сцені, різко розкритикував путіна

Російський гуморист Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою відвідали ювілейний концерт лідера гурту «Машина времени» Андрія Макаревича в Ізраїлі. Тост Максима за іменинника, який він проголошував на сцені, перетворився на повноцінний виступ. Наливаючи, чарку за чаркою, Галкін заговорив про російську владу, не оминув увагою колишнього чоловіка Пугачової путініста Кіркорова.

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«Ми так уже пожили з тобою. Навіть я застав справжнього Путіна, уявляєш? Пєсков же проговорився, що під час атаки дронів на Кремль жоден Путін не постраждав. Я думаю, якщо двійників багато, їх же десь тримають разом. Навряд чи їм дають розходитися. Є таке місце під Москвою, і вони там всі разом. І той, з яким ти зустрічався», — сказав зі сцени Галкін.

Також він розповів, що Алла Борисівна зробила ДНК-тест, який розкрив її походження. «І ні краплі єврейської крові. На половину росіянка, на половину — полячка», — повідомив гуморист.

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За його словами, аналогічний тест здавав і Кіркоров. Гуморист заінтригував, що його результат здивує прихильників та розвінчає міфи.

«У той же пакет плюнув Філіп. Я неуповноважений говорити про всі відсотки, бо це може зруйнувати міф про болгарське походження, але по секрету скажу, що на 2% Кіркоров — північноамериканський індіанець», — сказав Максим.

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У цей час Алла Пугачова перебувала в залі та намагалась зупинити чоловіка, коли він наливав чергову порцію алкоголю.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін під час своїх виступів у Польщі заспівав українською.

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Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Алла Борисівна нещодавно побувала в росії, де владнала деякі майнові та юридичні питання.

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