Облаштували машини додатковими педалями: в Києві працівники автошкіл за хабарі допомагали «скласти іспит» водіям

У Києві затримали трьох працівників приватних автошкіл та співробітника одного з територіальних сервісних центрів МВС, які за гроші допомагали складати практичні іспити водіям.

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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, за винагороду підозрювані пропонували слухачам автошколи скласти практичні іспити на право водіння з їхньою допомогою.

Для цього вони спеціально облаштували навчальні машини додатковими педалями акселератора.

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«Таким чином інструктори самостійно керували автомобілями, а майбутні водії лише крутили кермо й за необхідності імітували перемикання коробки передач та за командою вмикали сигнали повороту», — зазначають в ОГП.

Адміністратор територіального сервісного центру, якого теж піймали на хабарі, мав не помічати порушень та виставляв позитивну оцінку.

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Вартість послуги за одну людину становила 450 доларів.

Учасників схеми правоохоронці затримали під час отримання чергового хабаря.

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Трьом працівникам автошкіл інкримінували в наданні неправомірної вигоди службовій особі та шахрайстві (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України).

Співробітнику МВС у місті Києві запідозрили у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, від 1 серпня 2023 кількість спроб для складання практичного екзамену на отримання посвідчення водія є необмеженою. Інтервал між спробами — 10 днів. А щоб скласти іспит з теорії, необов'язково навчатись в автошколі, можна вивчити теорію самостійно або з репетитором.

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