Процедуру складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія спростили: що відомо

Як відомо, в Україні, щоб отримати водійські права, необхідно скласти теоретичний та практичний іспити.

Згідно з правилами, претенденти на отримання посвідчення водія мають лише три спроби успішно скласти практичну частину іспиту.

Якщо громадянин не скористався шансом, то йому потрібно знову вчити теорію, скласти іспит та тільки тоді перейти до практичної частини.

Тепер претенденти не будуть обмежені в кількості спроб під час практичної частини. Дається можливість складати практичний іспит необмежену кількість разів протягом дії свідоцтва про закінчення автошколи.

Відомо також, що студенти зможуть оскаржити рішення екзаменатора. Для цього вони матимуть 30 днів.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Також найближчим часом талон для запису на практичну частину іспиту можна буде оформити через сервіс Е-ЗАПИС на сайті Головного сервісного центру МВС. Наразі його можна взяти в центрі МВС.

Передбачається, що зміни відбудуться влітку 2023 року.

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