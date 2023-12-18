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Події

Наче янголи-охоронці: сили ППО збили російську ракету у Криворізькому районі

19:17 18 грудня 2023
ППО

В понеділок, 18 грудня, російський ворог вкотре намагався атакувати з повітря Криворізький район Дніпропетровської області.

Українським воїнам вдалося збити ворожу ракету Х-59, повідомили в Повітряному командуванні «Схід».

В повідомленні зазначається, що збиття ракети — результат роботи підрозділу Повітряного командування «Схід».

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Українці дякують нашим захисникам й порівнюють їх з янголами-охоронцями.

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Зазначимо, 11 грудня українські воїни теж знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, в ніч на 18 грудня ворог намагався атакувати України з повітря дронами-камікадзе — п’ять ударних БпЛА типу «shahed» були запущені з району Приморсько-Ахтарська (рф). Всі безпілотники було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

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