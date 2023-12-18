Ворог вночі атакував Україну дронами, в Повітряних Силах розповіли про знищені цілі

Напередодні увечорі ворог розпочав чергову атаку України з повітря дронами-камікадзе — п’ять ударних БпЛА типу «Shahed» були запущені із району Приморсько-Ахтарськ (рф).

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Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, у ніч проти 18 грудня всі безпілотники було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Баражуючі боєприпаси рухалися складними траєкторіями, у ПС повідомляли про рух БПЛА у тому числі й через Київську та Житомирську області, а також попереджали про небезпеку мешканців Старокостянтиніва.

Нагадаємо, що напередодні СБУ та ГУР підтверджували атаку українських беспілотників на військовий аеродром «Морозовськ» у Ростовській області росії.

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Фото — скріншот

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