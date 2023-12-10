ППО збила над Криворіжжям ракету ворога: уламки пошкодили підприємство та автівки

Увечері в суботу, 9 грудня, сили ППО збили над Криворізьким районом російську ракету.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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«Уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Уламок ракети пробив підлогу

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Також Лисак повідомив, що російські окупанти вночі 10 грудня вдарили по Нікополю. Росіяни застосували проти мирного населення важку артилерію.

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Зазначимо, що зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, з яких 14 було збито. Ракети летіли на Київ, але цілі не досягли, їх збили на підльоті. Частину ракет також збили у Дніпропетровській області, але було влучання, є жертва.

Фото t. me/dnipropetrovskaODA/

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