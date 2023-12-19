Фотовиставка #ПоколінняПеремоги присвячена підліткам з деокупованих територій: де відвідати

14 грудня на другому поверсі ТРЦ Gulliver відкрилася фотовиставка #ПоколінняПеремоги, яка присвячена підліткам з прифронтових і деокупованих територій.

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Автором світлин виступив фотограф Саша Маслов. Крізь об’єктив він показав обличчя #ПоколінняПеремоги та «розповів» натхненні історії юних героїв, які своїми вчинками доводять, що ані пережитий досвід окупації, ані руйнування шкіл, ані постійні обстріли не зупинять їх на шляху до успіху та перемог.

На відкритті виставки четвірка героїв проєкту — Анастасія Миненко, Микита Курбанов, Кирило Гарнага та Іван Сторчак — особисто розповіли про свої добрі справи та амбітні плани.

Виставка є частиною масштабного проєкту #ПоколінняПеремоги, ініційованого освітньою фундацією GoGlobal за підтримки Міністерства освіти і науки України. Він про реальних хлопців і дівчат, які продовжують жити, створювати, допомагати, формувати громадянське суспільство. Вони — ті, в кому ми вбачаємо надію. Саме тому вкрай важливо допомагати їм на цьому шляху.

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Окрім фото, в межах проєкту #ПоколінняПеремоги Назар Мануляк створив серію відеооповідей, а Яна Алтухова — серію репортажів про дітей. Тексти, фото та відео публікуватимуться на сторінці GoGlobal. Наразі вже доступно два ролики: про юного танцюриста Микиту Курбанова, що створює танцювальні відео на підтримку ЗСУ, та школярку-активістку Настю Миненко, яка працює над проєктом молодіжного простору. Обидва герої — з міста Городня, що на Чернігівщині.

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«Ми не могли нормально жити в окупації й дуже чекали, коли прийдуть наші… Після повернення зв’язку та світла ми одразу почали організовувати збори й допомогу для військових, — ділиться Настя в інтерв’ю УП. — Найперший збір, до якого я долучилась, відбувався в нашій громаді: ми збирали гуманітарну допомогу. А потім ми організували в нашій школі плетіння сіток та виробництво окопних свічок. Допомагали постійно, це була наша спільна робота».

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Виставка триватиме до 7 січня 2024 року включно. Приходьте підтримати #ПоколінняПеремоги та надихнутися їхніми історіями!

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