37.27 / 37.80 40.53 / 41.29
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Скандал у керівництві Національної поліції: заступник Клименка йде у відставку

14:03 19 грудня 2023
Скандал в руководстве Национальной полиции: заместитель Клименко идет в отставку

Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який став фігурантом журналістського розслідування Bihus.info, подав у відставку і її вже прийнято. Про це він сам сказав у коментарі РБК-Україна.

«Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав», — сказав міністр Ігор Клименко.

У жовтні журналісти Bihus info з'ясували, що дружина Тишлека має російський паспорт і користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування. Тоді проти нього почали службове розслідування. Днями воно завершилося, проте не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні.

Нагадаємо, що в листопаді Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
504

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Левам повернуть борги, Тельцям не вдасться розслабитись: гороскоп на 19 грудня 2023 року

Лобове скло

Щоб вікна в авто ніколи не пітніли: несподіваний лайфхак для водіїв

Машини на вулиці

Купуйте без роздумів: названо 5 бюджетних кросоверів з пробігом, які зазвичай не визивають у власників нарікань

Гривні

Доплати пенсіонерам за надстаж: хто може отримувати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту