Скандал у керівництві Національної поліції: заступник Клименка йде у відставку

Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек, який став фігурантом журналістського розслідування Bihus.info, подав у відставку і її вже прийнято. Про це він сам сказав у коментарі РБК-Україна.

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«Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав», — сказав міністр Ігор Клименко.

У жовтні журналісти Bihus info з'ясували, що дружина Тишлека має російський паспорт і користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування. Тоді проти нього почали службове розслідування. Днями воно завершилося, проте не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні.

Нагадаємо, що в листопаді Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

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