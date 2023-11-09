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Політика

Рада відправила у відставку міністра Гутцайта

12:52 9 листопада 2023
Вадим Гутцайт

У четвер, 9 листопада, Верховна Рада України, яка продовжила мораторій на перевірку ФОПів, ухвалила й кадрове рішення.

Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, парламент звільнив міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

За це проголосували 243 народні депутати, семеро утрималися, а троє були проти.

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Напередодні Вадим Гутцайт написав заяву про відставку, зазначивши, що планує зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України, який очолив у листопаді 2022 року.

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До речі, чутки про можливу відставку Гутцайта ходили ще на початку цього року. Його прізвище називали серед четвірки міністрів, яких можуть звільнити.

Фото із соцмереж

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