Рада відправила у відставку міністра Гутцайта
У четвер, 9 листопада, Верховна Рада України, яка продовжила мораторій на перевірку ФОПів, ухвалила й кадрове рішення.
Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, парламент звільнив міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.
За це проголосували 243 народні депутати, семеро утрималися, а троє були проти.
Напередодні Вадим Гутцайт написав заяву про відставку, зазначивши, що планує зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України, який очолив у листопаді 2022 року.
До речі, чутки про можливу відставку Гутцайта ходили ще на початку цього року. Його прізвище називали серед четвірки міністрів, яких можуть звільнити.
Фото із соцмереж98