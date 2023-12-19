Початок зими завжди був магічним часом як для дітей, так і для дорослих. Бо ж затишний грудень — справжня передмова до зимової казки. Це час, коли хочеться загорнутися в ковдру та сісти біля каміна. Гуляти засніженим парком, смакуючи гарячий шоколад. Мріяти та загадувати бажання на наступний рік. Гратися в сніжки. Обирати подарунки для рідних та близьких й загортати їх у святкову обгортку. Прикрашати ялинку новенькими кульками та кольоровими гірляндами…

Але усе це нині має вигляд, як якийсь флешбек з минулого. Після початку повномасштабної війни святкова ілюмінація для багатьох немов зникла, а замість неї постала жорстока чорно-біла картинка. А запах мандаринів та кориці замінив їдкий дим після вибухів… Окупанти намагаються відібрати не тільки наші території, а й радість. Вони, як дементори з Азкабану, висмоктують усі щасливі та радісні спогади.

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Але це те, чого їм категорично не можна дозволити. Також не можна дозволити вкрасти свято у дітей! Саме тому дорослі й намагаються усіма силами створити для малечі казку навіть у цей складний час. Бо настав День Святого Миколая!

Відома громадська діячка та юристка, директорка та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська вирішила подарувати свято не лише своїм близьким, але й жителям Солом’янського району столиці. Дійство відбулося у сквері імені Бориса Нємцова, який розташований поруч з будівлею Національного антикорупційного бюро України. І це доволі символічно, бо ж у нашому суспільстві є надія на НАБУ — як нещадного борця з корупцією, так само як є надія на наших дітей — щасливе майбутнє України.

«Спілкуючись з військовими та волонтерами, чую, що їм приємно, коли люди, попри все, насолоджуються життям та дбають про своїх близьких. Роблю судження зі слів друзів, знайомих, підлеглих, які зараз на фронті… Вони б не хотіли, щоб ми сумували в такий чудовий день.

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День Святого Миколая завжди був важливим зимовим святом. Мені здається кожен з нас може створити маленьке свято для своїх діток, для близьких, для родини, для себе самого. А якщо хтось має час, душевний потяг та натхнення попіклуватися ще про когось, то це просто чудово. Це наповнює, надихає, додає енергії та сил для нових звершень", — розповідає Ольга Гутовська.

Також організаторка свята не забула й про своїх близьких: «Є одна чудова дитина, ім’я якої починається на літеру Р. Ця дитина дуже хотіла мати смартфон і просила Святого Миколая про нього. Й навіть готова була виконувати певні умови: вчити щодня по 30 слів з англійської мови; отримати відмінні оцінки з трьох предметів; і, що важливо, не бити інших дітей. Святий Миколай придумав наступне, що Р. таки знайшов під подушкою свій смартфон, але Святий Миколай сказав, що користуватися ним можна буде тільки після того, як дитина врешті буде вчити по 30 слів з англійської щодня, перестане бити дітей та матиме ці три відмінні оцінки».

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Поміж тим, перед святковим дійством його організаторам довелося неабияк попрацювати. Для того щоб облаштувати локацію, треба було взяти до рук лопати й повністю розчистити сквер, бо ж не можна було допустити того, щоб хтось послизнувся й впав. Але кілька годин роботи вартували кожної дитячої усмішки.

Під час свята на дітлахів чекали різноманітні конкурси від Святого Миколая, зокрема, на найкращу пісню та найкращий вірш. Малеча водила хороводи, створювала казкове мереживо на деревах та просто по-справжньому раділа тій чарівній миті їхнього життя. А радіти було чому, бо організаторка свята підготувала для дітлахів неймовірні подарунки, презентувавши їм смаколики, ведмедиків та ляльок.

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Але в захваті були не тільки діти, а й дорослі, які теж розважились. «Нам дуже сподобалась атмосфера цього чудового свята», — сказала одна з присутніх мам.

Інша також із захопленням дякувала організаторам дійства: «Ми дуже вдячні, що для наших дітей в такий важкий час ви влаштовуєте такі неочікувані сюрпризи. Ми давно тут живемо, та ніколи нічого подібного тут не було навіть до війни. Це вперше. Ми дуже задоволені!»

Ще одна мама звернула увагу на те, що нині діти майже нічого не бачать, окрім школи та бомбосховища, тож такі свята їм дуже потрібні: «Хочу подякувати організаторці. Держава зараз віддає кошти на ЗСУ, а у дітей все одно має бути свято. Я кликала сюди усіх друзів з дітьми. Бо що вони бачать зараз, окрім школи та бомбосховищ? Тож дуже дякуємо вам».

Свято і правда вийшло чудовим: щасливі дітки разом зі своїми батьками нарешті змогли відчути справжню казку та відпочити від суворих буднів.

«Діти — це майбутнє не тільки країни, а й наше власне. Саме їм ми передаємо свої цінності, любов, знання… Їм ми даруємо увагу, піклування, і мені здається, що кожен з нас може щось зробити як для своїх, так і для чужих діток.

З Днем Святого Миколая всіх. Як сказала одна неймовірна людина: нехай святість буде з вами кожного дня!" - завершила Ольга Гутовська.

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