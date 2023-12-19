«Повернувся до свого коріння»: Борис Беккер поділився особливими фото

У травні колишній тенісист Борис Беккер, який розповідав про про жахіття перебування в англійській в'язниці, оголосив, що переїхав до Італії. Причина — кохання. Його партнерка Ліліан де Карвальо Монтейро виросла в Римі і хотіла повернутися до цього міста, пояснив тоді тенісист. Цей переїзд став довгоочікуваним новим початком для Беккера, якому після звільнення з в'язниці наприкінці 2022 року більше не дозволять подорожувати до Великої Британії.

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Борис Беккер та Ліліан де Карвальо Монтейро

Однак якраз на Різдво 56-річний Беккер повернувся туди, де він виріс. Колишній професійний спортсмен опублікував в Instagram кілька фотографій з Німеччини, на яких він зображений в оточенні своєї сім'ї. По-перше, Беккер поділився знімком з Гейдельберга, де він кілька років ходив до школи. На знімку він зображений під руку з двома старшими синами Еліасом і Ноєм.

Борис з двома старшими синами Еліасом і Ноєм

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Тріо позує на Старому мосту, на фоні Гейдельберзького замку. Усі троє посміхаються в камеру.

«Іноді важливо повернутися до свого коріння», — коментує фото Беккер.

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Вони також поділилися враженнями від різдвяного ярмарку в Гейдельберзі у своїх Instagram-історіях. І був ще один особливий візит у програмі: Леймен. Борис Беккер виріс у маленькому містечку в Баден-Вюртемберзі та отримав свій перший досвід у тенісному клубі Blau-Weiß Leimen.

Борис Беккер з матір’ю

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Тепер настав час для «різдвяного возз'єднання з Ельвірою», як назвав 56-річний Борис наступну серію фотографій, якими він поділився незабаром після цього. На першій світлині він зображений разом з матір'ю перед тенісним кортом клубу. На другому — 88-річна бабуся сяє посеред двох своїх онуків. На третьому фото — всі четверо разом із сестрою Беккера Сабіною та її дітьми Карлою і Вінсентом.

Борис зі своєю родиною

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