Favbet відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт: що це означає
Популярний український букмекер Favbet продовжує розвивати формати взаємодії з гравцями. Прагнучи запропонувати більше можливостей гравцям, які віддають перевагу живому спілкуванню, у компанії доповнили свою онлайн-пропозицію фізичним пунктом прийому ставок у Києві.
Букмекерський пункт FAVBET відкрився на території готелю Mercure Kyiv Congress за адресою: Київ, Cosmo Multimall (Шулявка), вул. Олекси Тихого, буд. 42а (літера К).
Гостям закладу пропонують весь спектр букмекерських послуг: укладання спортивних парі на всі маркети та лінії ставок з портфоліо Favbet, отримання виграшів, а також можливість перегляду актуальних спортивних подій.
Для зручності гравців заклад обладнано кількома столами з інтерактивними дисплеями, великими табло з результатами матчів та зоною відпочинку.
«Ми раді сприяти тому, що цивілізований ринок азартних розваг поступово витісняє нелегальний сегмент. Букмекерський пункт Favbet — перший заклад в Україні, що має ліцензію КРАІЛ та працює відповідно до діючого законодавства в галузі азартних розваг. Це — комфорт та безпека гравців, дотримання принципів відповідальної гри, а також вагомі внески у держбюджет за рахунок податкових та ліцензійних платежів», — каже директор БК «Фавбет» Ігор Сірук.
У компанії зазначають, що планують уважно вивчити досвід функціонування першого пункту та зворотній зв’язок від гравців, щоб у подальшому застосувати його для поліпшення якості послуг під час розширення наземної мережі.
«Відкриття букмекерського пункту є логічною ланкою розвитку групи компаній Favbet та покликане на ще більш якісному рівні задовольняти потреби клієнтів», — зазначив директор з розвитку бізнесу Favbet Сергій Дзекунов.
Нагадаємо, заснована в Україні компанія Favbet — один із найбільших спонсорів українського спорту, що підтримує низку провідних футбольних клубів країни, національні федерації хокею та баскетболу.
Компанія також співпрацює з Мінмолодьспорту в межах Національної платформи доброчесності спорту, що опікується підтримкою спортивної етики та протидіє договірним матчам.
Ліцензія на букмекерський пункт від