Favbet відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт: що це означає

Популярний український букмекер Favbet продовжує розвивати формати взаємодії з гравцями. Прагнучи запропонувати більше можливостей гравцям, які віддають перевагу живому спілкуванню, у компанії доповнили свою онлайн-пропозицію фізичним пунктом прийому ставок у Києві.

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Букмекерський пункт FAVBET відкрився на території готелю Mercure Kyiv Congress за адресою: Київ, Cosmo Multimall (Шулявка), вул. Олекси Тихого, буд. 42а (літера К).

Гостям закладу пропонують весь спектр букмекерських послуг: укладання спортивних парі на всі маркети та лінії ставок з портфоліо Favbet, отримання виграшів, а також можливість перегляду актуальних спортивних подій.

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Для зручності гравців заклад обладнано кількома столами з інтерактивними дисплеями, великими табло з результатами матчів та зоною відпочинку.

«Ми раді сприяти тому, що цивілізований ринок азартних розваг поступово витісняє нелегальний сегмент. Букмекерський пункт Favbet — перший заклад в Україні, що має ліцензію КРАІЛ та працює відповідно до діючого законодавства в галузі азартних розваг. Це — комфорт та безпека гравців, дотримання принципів відповідальної гри, а також вагомі внески у держбюджет за рахунок податкових та ліцензійних платежів», — каже директор БК «Фавбет» Ігор Сірук.

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У компанії зазначають, що планують уважно вивчити досвід функціонування першого пункту та зворотній зв’язок від гравців, щоб у подальшому застосувати його для поліпшення якості послуг під час розширення наземної мережі.

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«Відкриття букмекерського пункту є логічною ланкою розвитку групи компаній Favbet та покликане на ще більш якісному рівні задовольняти потреби клієнтів», — зазначив директор з розвитку бізнесу Favbet Сергій Дзекунов.

Нагадаємо, заснована в Україні компанія Favbet — один із найбільших спонсорів українського спорту, що підтримує низку провідних футбольних клубів країни, національні федерації хокею та баскетболу.

Компанія також співпрацює з Мінмолодьспорту в межах Національної платформи доброчесності спорту, що опікується підтримкою спортивної етики та протидіє договірним матчам.

Ліцензія на букмекерський пункт від 23.08.23 року, видана ТОВ «БК „ФАВБЕТ“» на підставі Рішення КРАІЛ від 08.08.2023 року за № 120.

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