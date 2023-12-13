Favbet приєднався до Операції «Єдність-2. Новорічний салют» та вніс 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів

Компанія Favbet приєдналася до другого спільного проєкту «Операція «Єдність-2. Новорічний салют», запущеному фандрайзинговою платформою UNITED24, Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» та monobank з метою закупівлі 5000 FPV-дронів.

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Favbet задонотив на збір 10 млн грн. «Це найбільший корпоративний внесок від перших донорів. Дякую за потужну підтримку! Коли ти плюс у ворогів мінус! Влаштуємо окупантам справжній феєрверк», — йдеться у повідомленні UNITED24.

«FPV-дрони докорінно змінили перебіг бойових дій. У наших військ є перевага у досвіді та навичках застосування цих систем, але наш ворог теж не стоїть на місці. Тому ми без вагань відгукнулися на ініціативу президентської фандрайзингової платформи UNITED24 щодо закупівлі тепловізійних FPV-дронів. Допомога ЗСУ — це сьогодні безумовний пріоритет для українського бізнесу», — зазначив засновник компанії Favbet та президент благодійного фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Загальна мета збору — 220 млн грн на FPV-дрони з боєприпасами для Збройних Сил України.

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3000 FPV-дронів з тепловізорами та 2000 з денними камерами придбають за кордоном та укомплектують кумулятивними та осколково-фугасними бойовими частинами українського виробництва. БпЛА можуть долати відстань від 12 до 22 км залежно від ваги боєприпасу. Усі їх відправлять на найгарячіші напрямки фронту.

«На цей Новий рік в Україні не буде салютів та феєрверків, але це не означає, що ми не влаштуємо їх для окупантів. Впевнений, що мільйони українців охоче приєднаються і до другої частини Операції „Єдність“, і цей салют буде єдиним, який нам сподобається цього року. Дякую партнерам за нашу єдність», — сказав Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації України.

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Нагадаємо, Favbet приєднався також до першого збору Операції «Єдність» на закупівлю 5000 FPV-дронів, задонатив 10 млн грн.

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