Левам — нові успіхи, а Рибам — вдалий початок нових справ: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 18 грудня

Перший день нового робочого тижня, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку, може принести багатьом представникам зодіакального кола привабливі професійні пропозиції. Втім, варто зачекати, перш ніж раптово погоджуватися. У понеділок, 18 грудня, краще вибудовувати гнучку стратегію: не опиратися, але й не поступатися. Золота середина — ідеальне рішення.

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Сьогодні слід прислухатись до інтуїції. Цей день принесе не тільки можливість уникнути помилок, а й знайти вірні шляхи досягнення цілей. Так вважає відома астрологиня Анжела Перл.

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Звичайно, день краще розпочинати з легкої зарядки.

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Потім корисно випити напій від турботливої матусі.

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І вже після цього можна пускатися у пригоди понеділка.

Але при цьому не забуваючи про заходи безпеки, звичайно.

Анжела Перл розповіла, на що потрібно звертати сьогодні увагу всім знакам зодіаку.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня Овнам слід остерігатися легковажності, оцінюючи труднощі серйозніше. Зусилля, вкладені у вирішення проблем, будуть ключем до визнання та поваги. Особливо важливо проявити себе, даючи ясний сигнал оточуючим про свої здібності. Утримання від обіцянок — важливе правило дня.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День подарує Тельцям впевненість у собі, відкриваючи дорогу до успішних планів та стрімкого розвитку у роботі та бізнесі. Несподівані зустрічі та поїздки стануть нормою, а увага до сім'ї у другій половині дня наголосить на важливості збалансованості в житті. Однак слід бути готовим до несподіваних витрат.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зміна долі чекає на Близнюків з дрібними труднощами, але, незважаючи на це, день обіцяє нові кар'єрні можливості і навіть фінансові надходження. Важливо оцінювати невдачі з холоднокровністю, тому що за ними можуть ховатися приховані шляхи до успіху.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам доведеться подолати несподівані ситуації на початку дня, але їхня гнучкість і чуйність допоможуть знайти оптимальні рішення. Друга половина дня стане періодом продуктивності, даючи можливість поглянути у майбутнє та розробити плани.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви можуть чекати на сприятливий і спокійний день, наповнений успіхами та можливостями. Силует їхніх досягнень буде впадати у вічі там, де цього ніхто не очікував. Відкритість у спілкуванні посилюватиме позитивне враження, і день стане чудовим часом для комунікації у неформальній обстановці.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День для Діви обіцяє кілька таємничих відтінків. Проте не поспішайте. Терпіння та обережність призведуть до визначних результатів у трудовій сфері. Сімейні розбіжності можуть трохи торкнутися душевної рівноваги, але серйозних конфліктів не передбачається. Готовність до поступок, навіть невеликим, стане запорукою спокою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів початок дня обіцяє деяку незрозумілість, але це не привід для паніки. Переоцінювати можливості не варто. Посидіти, заспокоїтися та розробити стратегію дозволить дійти успішного періоду. Плідна частина дня буде чудовим часом для занять улюбленою справою, в якій знайдуть застосування раніше набуті навички.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День відкриває завісу напруженого початку. З появою нових справ не всі впораються миттєво, можливі непорозуміння, але Скорпіони збережуть холоднокровність. Це ключ до успіху. Вечір обіцяє грошові надходження, стаючи приємним бонусом після вирішення труднощів.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Початок дня радує Стрільців удачею, але у спілкуванні можуть виникнути проблеми. Початковий успіх залежить від своїх власних дій. Критичні зауваження з боку оточуючих не варто сприймати близько до серця, тому що за ними може ховатися бажання просто зіпсувати настрій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги цього дня досягнуть помітних успіхів на роботі, оточуючі почнуть несподівано підтримувати. У другій половині дня можна дозволити собі покупки, впевнено вибираючи вдалі речі. Бажання порадувати близьких також знаходить своє відображення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям рекомендується приділити час роздумам, але стримувати висновки. Неспішні рішення та повага до чужої думки стануть у нагоді. Інформація, отримана пізніше, може змінити плани та відкриє нові горизонти.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Початок дня подарує Рибам позитивний настрій. Навіть дрібні прикрощі не зможуть порушити ритм. Цей час сприятливий для початку нових справ, а наявність підтримки близьких стане додатковим стимулом. Взаємодія з підтримуючим оточенням відіграє ключову роль.

Щодо погоди: згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні по Україні хмарно. Очікуються невеликі дощі у північних, центральних та південних областях, а на сході з мокрим снігом. На решті території без суттєвих опадів.

На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7−12 м/с. На заході та півночі місцями пориви вітру до 15−20 м/с.

Температура протягом доби у більшості областей від 0 до +5. Вдень на півдні +3 +8 градусів, а вночі на сході від +2 до -3 градусів.

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7−12 м/с, а області можливі шквальні пориви.

Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть +2 +4 градуси.

Фото Укргідрометцентру

Ще одна гарна новина: сьогодні, 18 грудня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується, обіцяють фахівці.

Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,38. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного рівня до рівня незначного шторму. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

Тому в новий тиждень можна вступати з радістю та оптимізмом, адже до свят залишилось декілька днів, і представників багатьох сузір'їв чекають нові пригоди, кохання та багатство. Такий прогноз дають карти Таро.

Фото Pixabay

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